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    • 06.07.2021 14:45
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    Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Bartın'da duble yolda karşı şeride geçen otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

    Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Merve Nur T. (22) idaresindeki 16 AJN 197 plakalı otomobil, Zonguldak kara yolu Cumhuriyet Mahallesi Polisevi kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

    Otomobilin, karşı yönden gelen Yüksel Ü'nün (40) kullandığı 74 BP 096 plakalı otomobille çarpıştığı kazada her iki sürücü de yaralandı.

    Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yüksel Ü. ile diğer sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yüksel Ü, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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