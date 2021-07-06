Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! Cezadan yırtmak için salladıkça salladı

Son dakika... Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanması istenen Mehmet Aydın'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talep edilen Aydın 8 sayfa ifade verdi.
ORTAOKUL BİTİNCE SANAL FAALİYETLERİ BAŞLAMIŞ
Aydın 8 sayfalık ifadesinde 1991 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğduğunu, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladığını söyleyerek ifadesine başladı. Ortaokul bittikten sonra şirketlere internet sitesi yapmaya başladığını söyleyen Aydın'ın, Bursa'da bir arkadaşı ile esnafları dolaşıp kurumsal web ihtiyaçları olup olmadığını sorduklarını ifade etti. İhtiyacı olanlara 300 lira karşılığında web sitesi yaptıklarını anlatan Aydın daha sonra çalışmak için Antalya'ya gittiğini aktardı. Burada bir tarım firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışmaya başladığını aktaran Aydın, firmanın sosyal medya üzerinden reklamını yapmaya başladığını söyledi. 2 aylık çalışmasının sonunda kendi işini kurmaya karar verdiğini anlatan Aydın, "Bilgisayar yazılımcısı arkadaşımla Çiftlik Bank oyununun yazılımını yaptık. Daha sonra Çiftlik oyun web sitesini faaliyete geçirdik. Çiftlik Bank oyun sitesi benim şahıs firmam üzerinden başladı. Faaliyetlerimi Antalya'da bulunduğum esnada tek başıma kaldığım evimde kendim yürütüyordum" dediği öğrenildi.
BİRDEN BÜYÜDÜ, 1 AY İÇİNDE 10 BİN ÜYE
Daha sonra Bursa'ya dönüp faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini söylediği kaydedilen Aydın'ın, "İlk başta çok beklentilerle başlamadım. Facebook üzerinden oyunun reklamını yaptırdım. Sanal oyunumda sanal hayvanlardan elde ettiğim sanal ürünler ve bu ürünlerin satılabileceği bir pazar oluşturmuştum. Faaliyetime başladıktan sonra bir ay içinde yaklaşık 10 bin üyeden 30 bin lira para benim hesabıma geçmişti. Daha fazla kişiye ulaşmam gerekiyordu" dediği ve bu kazancıyla daha fazla reklam yapmaya başladığını söylediği ifade edildi. Faaliyetinin 3. Ayında oyunda üye sayısının 20 bine ulaştığını anlatan Aydın, "Bu üyelerden yaklaşık 500 kişi yatırımcıydı. Bu nedenle sistemle ilgili üyelerin isteklerine yetişemez hale geldim. Yanıma eleman almaya başladım. Adıma olan şahıs firması üzerinden oyunla ilgili ismini hatırlamadığım muhasebecim aracılığıyla fatura düzenleyip vergi ödemelerimi yapmaktaydım" dedi.
OYUNLA BAŞLADI ÇİFTLİKLE DEVAM ETTİ
Faaliyetinin 4. Ayında ise oyun üzerinden üyelerinin artması sebebiyle bir şirket kurmaya karar verdiğini ifade eden Aydın, bu şirket üzerinden bir üyesinin tavsiyesi ile çiftlik hayvanlarının ürünlerinin satışına ilişkin şarküteri açmayı planladığını aktardı. Akabinde de Bursa'da Çiftlik Bank Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık San. Tic. LTD. ŞTİ.'yi kurduğunu söyledi. Bu şirkete genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın'ı atadığını aktaran Aydın, "Ürünlerin tedariğini civardaki çiftliklerden yapmaktaydı. Bu ürünleri normal bir esnaf gibi vatandaşa şarküteri olarak satışını yapmaktaydık. Ayrıca Çiftlik Bank oyunumuzla ilgili üyelerimiz oyun parasını satın almak istediklerinde şarküteriye gelerek nakit veya kredi kartıyla ödeme yaparak üyeliğine bu parayı aktarabiliyordu. Şirketin alt katı şarküteri, üst katı oyunumuzun idare edildiği ofisler vardı" diye konuştu.