Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! Cezadan yırtmak için salladıkça salladı

BİTCOİN İŞİNE DE GİRMİŞ

Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği faaliyetlerine devam ettiği esnada Bitcoine de merakı olduğunu anlatan Aydın, "Bu alanda da faaliyet göstermek istiyordum. Bu doğrultuda araştırmalar yaptım. Uruguay'da PabiPark isimli şirketi kurmuştum. 2 çalışanım Paraguay'a bu iş için gitti. Depo kiraladılar ve o dönem 3 milyon dolar ödeme yaptım. 800 kadar bitcoin üretim cihazı aldılar. Türkiye'de bitcoin faaliyeti yapmak istiyordum. Çalışanım Hakkı Cangül bu işten anlıyordu. Ona ilk etapta Akhisar'da boş çiftliğimizi değerlendirmesi için bitcoin cihazı alması amacıyla 11 milyon 600 bin lira verdim. Bu paraya MASAK bloke koyunca alamadı. Daha sonra şirket hesabı üzerinden 6 milyon 500 bin lira gönderdim. 928 bitcoin cihazı aldı. Cihazlarla üretime başladık" dedi.