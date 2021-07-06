Büyük korku yerini mutluluğa bıraktı: Marmara Denizi'ni 'felaket' hale getiren müsilaj temizlendi

Büyük korku yerini mutluluğa bıraktı… Haziran ayının ilk günlerinde başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi'ne sınırı olan illeri kaplayan müsilaj felaketine karşı zafer elde edildi…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmalar ise dördüncü haftasında meyvesini verdi.

Bu kapsamda Marmara Denizi'nden 592 bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 10 bin 500 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi. Şimdi müsilaj tabakalarının etkisini yitirdiği ilçedeki sahiller, hareketli bir gün geçiriyor. Çok sayıda vatandaşın denize girdiği sahilin eski günlerine döndüğü görülüyor. İstanbul sahillerinin dışında Bursa'da Gemlik Körfezi ve açıkları, Mudanya ilçesi açıkları ve Güzelyalı sahili; Yalova'da kent merkezi, Altınova, Topçular Feribot İskelesi, Çınarcık, Esenköy, Armutlu; Balıkesir'de Erdek sahilleri; Çanakkale'de kent merkezi, Lapseki ilçesi, tarihi Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir, Eceabat, Seddülbahir koyunda yaklaşık 4 haftadır etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, çok önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.