Müsilaj temizlik çalışmaları etkisini gösterdi! Marmara Denizi'nin güney kıyılarında dikkat çeken değişim

"GÖKÇEADA VE DİĞER ADALARDA DA AZALDI"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, AA muhabirine, müsilajda azalma olduğunu söyledi.

Bakterilerin de müsilajı parçaladığını belirten Ayaz şöyle konuştu:

"Durum iyiye gidiyor. Şu anda Çanakkale Boğazı'nda azaldı, arka tarafta da Teke Burnu'ndan sonra Saroz'a doğru yok diyebiliriz. Gökçeada ve diğer adalarda da azaldı. Şu anda giderek azalıyor yalnız sularda bulanıklık var. Bu durum yağmurdan da parçalanan müsilajdan da kaynaklanıyor olabilir. Ondan tam emin değiliz. Önceden temmuz ayının ortalarına doğru azalacağını tahmin etmiştim, dediğim gibi de oldu."

Tatil için İstanbul'dan Lapseki'ye gelen Yusuf Arat, de önceleri müsilaj yoğunluğundan denize giremediğini aktardı.

Yüzeyde müsilajın çok az miktarda olduğunu belirten Arat, "İnşallah denizlerimiz daha temiz olur." dedi.