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    • 05.07.2021 13:45
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    Son dakika: Marmara'da müsilaj seferberliği! Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum'dan flaş açıklama!

    Son dakika haberleri... Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizi 24'üncü gününde de sürdürdük. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik" ifadelerini kullandı.

    Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan'dan flaş açıklama!

    Son dakika haberleri... Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizi 24'üncü gününde de sürdürdük. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Marmara'da müsilaj seferberliği! Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum'dan flaş açıklama!