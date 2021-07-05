Son dakika: Marmara'da müsilaj seferberliği! Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum'dan flaş açıklama!

Son dakika haberleri... Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizi 24'üncü gününde de sürdürdük. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizi yirmi yedinci gününde de sürdürdük.— Murat KURUM (@murat_kurum) July 5, 2021
Çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde ediyoruz. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 1⃣0⃣.6⃣6⃣4⃣ m³ müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik. 🌊 💙#MarmaraHepimizin