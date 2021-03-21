Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı.



"SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN GÖZALTINA ALINDI" YALANI

HDP'li milletvekilleri ve bazı haber sitelerinin; Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.



GÜNEŞ SAAT: 06.44'TE DOĞUYOR, GÖZALTI İŞLEMİNİN SAAT: 06.50'DE BAŞLADI

Ankara'da güneşin saat 06.44'te doğduğu, gözaltı işleminin saat 06.50'de başladığı bildirildi.



HDP'LİSİ, CHP'LİSİ, FETÖ'CÜSÜ NAMAZ PROVOKASYONUNDA BİRLEŞTİ



KAYA: "SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN REHİN ALINDI"

Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı yalanını paylaşan milletvekili ve gazeteciler şunlar: