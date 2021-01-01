HDP’li Gergerlioğlu’nun "loğusa anneyi gözaltına almak istiyorlar" dediği FETÖ'cü, taburcu olana kadar gözaltına alınmayacakmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Medikal Park Ankara Keçiören Hastanesinde yılbaşı gecesi saat 01:30 sıralarında Hacer Yıldırım'ın doğum yapması üzerine hakkında yakalama kararı olduğunun Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerine bildirildiği daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi Cumhuriyet savcısı şüphelinin doğum yaptığı ve bebeğinin kuvözde olması, bu nedenle taburcu edilememesi hususları göz önüne alınarak, taburcu olduğunda gerekli işlemler için Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Açıklamada, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca irtibata geçildiği ve yakalamalı şüphelinin taburcu olmasının akabinde yakalama emri gereği SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınacağının bildirildiği, dolayısıyla şüpheli Hacer Yıldırım'ın yakalamalı olarak 2019 yılından bugüne kadar aranıyor olmasına rağmen hakkında gözaltı kararı verilmediği, gözaltına alınmadığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların doğru olmadığı anlaşılmıştır" denildi. Yapılan açıklamayla Gergerlioğlu'nun yaptığı algı operasyonu da çökmüş oldu.