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    • 06.07.2021 17:03
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    AYM'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı yerel mahkemeye gönderildi

    Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

    AYM'nin Gergerlioğlu kararı yerel mahkemeye gönderildi

    Anayasa Mahkemesi'nin Gergerlioğlu kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyet ve ifade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti. Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

    Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

    BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNMUŞTU
    TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

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    Haberler Güncel AYM'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı yerel mahkemeye gönderildi