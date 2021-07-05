MEB ve e-Okul öğrenci giriş ekranı: Lise tercihleri bugün başladı! LGS tercih robotu ile LGS tercihleri nasıl yapılır 2021?

Milyonların heyecanla beklediği süreç geldi çattı. Bugünden itibaren başlayacak olan LGS tercihleri ile birlikte kendi puan ve yüzdelik dilimine ideal olan okulları tercih listesine yazacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor. Peki, MEB 2021 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır? İşte e- okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı!
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS tercih işlemleri 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Öte yandan 26 Temmuz'da LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.