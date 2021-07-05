Mescid-i Aksa Gönüllü Muhafızı Huveys’ten Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür

İslam'ın sancaktarlığını 100 yıla yakın süre sonra tekrar üstlenen Türkiye, çatışma bölgelerindeki çalışmalarını Başkan Erdoğan iktidarı ile hızlandırdı. Dava şuuruyla yaptığı stratejik hamleler ve şimdiye kadar kendisine kurulan bütün tuzakları aşarak Müslüman dünyasının gözbebeği haline gelen Erdoğan'a olan sevgi artarak devam ediyor...

"VECİBELERİNİ YERİNE GETİRDİĞİ İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gerçekten Filistin halkı Türkiye'nin büyük desteğini asla inkar edemez yani ben burada bütün Filistinliler adına, bütün Kudüslüler adına şunu söylemek istiyorum; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Vecibelerini yerine getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum.

''TÜRK HALKINA DA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Erdoğan şunun farkında, bunun yapılması gerektiğine inanıyor, bunu görevlerinden, ibadetlerinden birisi olarak görüyor. Elinden geldiğince oradaki Filistinlilere çok büyük yardımları dokundu. Ben özellikle sayın eşine de çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel kabul etti, ağırladı. Türkiye halkına da çok teşekkür ediyorum, bize onlar da çok büyük destek veriyorlar.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ MESCİD-İ AKSA MESAJI

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından ulusa sesleniş konuşması yapmıştı. O konuşmada Erdoğan, "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin umut ateşinin yeniden alevlenmesidir." diye konuşmuştu.