Kütahya Otogarı'ndaki ilginç aşı davetine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama





"CİDDİYE ALMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca, "Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız." ifadelerini kullandı.