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    • 05.07.2021 21:16
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    Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı MİT operasyonuyla yakalandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada FETÖ'nün üst düzey mensuplarından olan Orhan İnandı'nın yakalandığını duyurdu.

    FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu yakalandı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey mensuplarından olan Orhan İnandı'nın MİT operasyonuyla yakalandığını duyurdu.



    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Ülkemizin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en başarılı operasyonlarını veriyoruz. PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlere göz açtırmıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden yapılara darbe vuruyoruz.



    Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatları, terörü kaynağında yok etme strateijimizin en önemli göstergesidir. Operasyonlar neticesinde PKK üst düzey kadrosu hareket edemez hale gelmiştir. MİT terörle mücadeleyi sınır ötesine taşıdı. PKK için artık hiçbir yer güvenli değildir.



    MİT, FETÖ'NÜN ORTA ASYA SORUMLUSU ORHAN İNANDI'YI TÜRKİYE'YE GETİRDİ

    FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına da kararlılıkla devam ediyoruz. Yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplumdan temizledik.



        Bu mücadelenin uzun solukklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışamalarda, bugüne kadar 100'ün üzerinde birçok kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz.




        Selahaddin Gülen ve Ahmet Yiğit, İsmail Okkalı, FETÖ'nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay, ülkemize getirilen isimlerden bazılarıdır. MİT, son olarak FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirdi.



        ORHAN İNANDI KİMDİR?

        -FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu

        -FETÖ'nün Kırgızistan'daki gizli yöneticisi

        -1995 yılında Kırgızistan'a yerleşti

        -2010'da Kırgızistan vatandaşlığı aldı

        -Kırgızistan'daki FETÖ okullarından sorumlu kişi

        -Kırgızistan'daki örgüt vakfı olan Sebat Vakfı'nın başkanı

        -İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde yeşil kategoride
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