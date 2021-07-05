Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey mensuplarından olan Orhan İnandı'nın MİT operasyonuyla yakalandığını duyurdu.





İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Ülkemizin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en başarılı operasyonlarını veriyoruz. PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlere göz açtırmıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden yapılara darbe vuruyoruz.