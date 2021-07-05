Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey mensuplarından olan Orhan İnandı'nın MİT operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Ülkemizin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en başarılı operasyonlarını veriyoruz. PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlere göz açtırmıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden yapılara darbe vuruyoruz.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatları, terörü kaynağında yok etme strateijimizin en önemli göstergesidir. Operasyonlar neticesinde PKK üst düzey kadrosu hareket edemez hale gelmiştir. MİT terörle mücadeleyi sınır ötesine taşıdı. PKK için artık hiçbir yer güvenli değildir.
MİT, FETÖ'NÜN ORTA ASYA SORUMLUSU ORHAN İNANDI'YI TÜRKİYE'YE GETİRDİ
FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına da kararlılıkla devam ediyoruz. Yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplumdan temizledik.