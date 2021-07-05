RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den CHP'li üye İlhan Taşçı'ya tepki: Medyayı ayrıştırma çabasından vazgeçilmeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı'ya tepki gösterdi.

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Twitter hesabından, Kurul'un yılın ilk 6 ayında medya kuruluşlarına uyguladığı cezalara ilişkin medyada yer alan haberi paylaşarak, eleştiride bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, Taşcı'ya sert tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ, DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR"

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir" ifadelerini kullandı.