



"GÜNEŞ NE YANDAN DOĞARSA ELİNİ O YANA AÇAR"

Soğanların yol kenarında durduğunu söyleyen Üzülgü, Bülbül'ün soğanları döktükten sonra toplamasına da dikkat çekti. Kayınpederi Mehmet Bülbül için "Güneş ne yandan doğarsa elini o yana açar" diyen Ahmet Üzülgü, Bülbül'ün soğanları döktüğü esnada bisikletinin çalındığı da ifade etti.