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    • 06.07.2021 08:13
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    5 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası bayramda sokağa çıkma kısıtlaması... Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

    Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? 5 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gözler bugün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'na çevrildi, peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi açıklamalarda bulundu? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm illerden vatandaşlar koroanvirüs ile mücadeleden dolayı diğer bayramlarda olduğu gibi 2021 Kurban Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak eder oldu. 1 Temmuz itibariyle normalleşmenin 3. etabı başladı ve yasaklar kalktı. 5 Temmuz Kabine Toplantısı sonrası bayramda sokağa çıkma kısıtlaması gündeme geldi mi? Bayramda yasaklar olacak mı?

    KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

    Kabine Toplantısı sonrası konuya dair açıklama yapılmadı

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

        Kurbanın dinî dayanağı nedir?

        Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).
        Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: "Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28), "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)
        Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.


        Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).
        Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).
        Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).
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