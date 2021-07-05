Şehit polis memuru Serhan Alışkan Edirne'de toprağa verildi

Şehit polis memuru Alışkan'ın Çorlu Havaalanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, önce Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Selimiye Camisi'ne getirildi. Şehidi, meslektaşları caminin avlusuna kadar omuzda taşıdı.

Şehidin babası Fahri, annesi Emine ve eşi Seçil Alışkan taziyeleri kabul etti.





İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Alışkan'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesi, yeni şehir mezarlığında toprağa verildi.



