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    • 06.07.2021 00:27
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    Şehit polis memuru Serhan Alışkan Edirne'de toprağa verildi

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan Serhan Alışkan'ın naaşı, Edirne'de defnedildi.

    Şehit polis memuru Edirne'de toprağa verildi

    Şehit polis memuru Alışkan'ın Çorlu Havaalanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, önce Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

    Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Selimiye Camisi'ne getirildi. Şehidi, meslektaşları caminin avlusuna kadar omuzda taşıdı.

    Şehidin babası Fahri, annesi Emine ve eşi Seçil Alışkan taziyeleri kabul etti.

    İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Alışkan'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

    Şehidin cenazesi, yeni şehir mezarlığında toprağa verildi.

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