Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın bu akşam Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... Kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla 2 yıl önce yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Mehmet Aydın'ın Brezilya'da Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.
SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre, Aydın Brezilya makamlarına "Türk makamlarına teslim olacağım" dedi.
Bu ifade üzerine Brezilya makamları Aydın'ı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Bunun üzerine Aydın'ı Türkiye'ye getirmek üzere Ankara'dan özel bir ekip gönderildi. Komiser, komiser yardımcısı ve bir polis memurundan oluşan 3 kişilik ekip, Brezilya'ya gitmek üzere dün yola çıktı.