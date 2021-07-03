Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın bu akşam Türkiye'ye geliyor



Mehmet Aydın, iki gün önce çektiği bir videoyu avukatları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştı. Videoda kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Aydın, "Şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" ifadelerini kullanmıştı. Aydın, bu açıklamasının ardından teslim olmuştu.