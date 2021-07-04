Biontech 2. doz aşı randevusu neden alamıyorum? Biontech aşıda ikinci doz yapılmayacak mı? Açıklama geldi…

Biontech 2. doz aşı randevusu neden alamıyorum? Biontech aşıda ikinci doz yapılmayacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre aşılama hızlı bir şekilde devam ederken en son 18 yaş üstü vatandaşlar aşılanmıştı. İlk dozlarını olanlar şimdi ikinci doz için tarih almak isterken sorunla karşılaşınca merakla son gelişmeleri araştrırır oldu. Peki Biontech 2. doz aşı randevusu verilmeyecek mi?
BİONTECH 2. DOZ AŞI RANDEVUSU NEDEN ALAMIYORUM?
Koronavirüs aşılamasında Sağlık Bakanlığı aşı uygulamasında değişikliğe gidildi. Buna göre, koronavirüs geçiren kişilere, sadece tek doz Biontech aşısı yapılacak.
Bu kararla birlikte, e-Nabız üzerinden aşı sayfasına girildiğinde ikinci doz aşının yanında 'Geçirilmiş Covid' yazdığı görüldü. Bu kişilere ikinci doz Biontech aşısı yapılmayacak ve tek doz yeterli olacak. Bu kapsamda randevular da iptal ediliyor. Bu konuda sosyal medyada da birçok vatandaş, randevularının iptal edildiğini ya da randevuya gidildiğinde kendilerine aşı yapılmadığını belirtiyor.
Aşı kartlarında da bir karışıklık yaşanıyor. İkinci doz aşısı, geçirilen koronavirüs olarak ifade edildiği için, e-Nabız'da aşı kartları oluşturulduğunda ikinci doz alanı boş kalıyor. Bu alanın da pazartesi günü güncelleneceği ve karışıklığın giderileceği öğrenildi.