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    Biontech 2. doz aşı randevusu neden alamıyorum? Biontech aşıda ikinci doz yapılmayacak mı? Açıklama geldi…

    Gündemde yoğun bir şekilde Biontech 2. doz aşı randevusu neden alamıyorum? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Ülkemizde aşılama tüm hızıyla devam ederken bazı vatandaşlar Biontech ikinci doz randevusu alamadıklarını belirtiyor ve nedenini merak ederek araştırıyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yeni kararlar alındı ve detaylar belli oldu. Peki Biontech aşıda ikinci doz yapılmayacak mı? İşte güncel açıklamalar…

    takvim.com.tr
    Biontech 2. doz aşı randevusu neden alamıyorum?

    Biontech 2. doz aşı randevusu neden alamıyorum? Biontech aşıda ikinci doz yapılmayacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre aşılama hızlı bir şekilde devam ederken en son 18 yaş üstü vatandaşlar aşılanmıştı. İlk dozlarını olanlar şimdi ikinci doz için tarih almak isterken sorunla karşılaşınca merakla son gelişmeleri araştrırır oldu. Peki Biontech 2. doz aşı randevusu verilmeyecek mi?

    BİONTECH 2. DOZ AŞI RANDEVUSU NEDEN ALAMIYORUM?

    Koronavirüs aşılamasında Sağlık Bakanlığı aşı uygulamasında değişikliğe gidildi. Buna göre, koronavirüs geçiren kişilere, sadece tek doz Biontech aşısı yapılacak.

    Bu kararla birlikte, e-Nabız üzerinden aşı sayfasına girildiğinde ikinci doz aşının yanında 'Geçirilmiş Covid' yazdığı görüldü. Bu kişilere ikinci doz Biontech aşısı yapılmayacak ve tek doz yeterli olacak. Bu kapsamda randevular da iptal ediliyor. Bu konuda sosyal medyada da birçok vatandaş, randevularının iptal edildiğini ya da randevuya gidildiğinde kendilerine aşı yapılmadığını belirtiyor.

    Aşı kartlarında da bir karışıklık yaşanıyor. İkinci doz aşısı, geçirilen koronavirüs olarak ifade edildiği için, e-Nabız'da aşı kartları oluşturulduğunda ikinci doz alanı boş kalıyor. Bu alanın da pazartesi günü güncelleneceği ve karışıklığın giderileceği öğrenildi.

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti. Yavuz, "İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür" demişti.

        COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor. Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız. "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz. "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz. Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

        Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

        SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

        ASI 1234567890 3934
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        Haberler Güncel Biontech 2. doz aşı randevusu neden alamıyorum? Biontech aşıda ikinci doz yapılmayacak mı? Açıklama geldi…