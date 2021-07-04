Biontech 2. doz aşı randevusu neden alamıyorum? Biontech aşıda ikinci doz yapılmayacak mı? Açıklama geldi…

Bu kararla birlikte, e-Nabız üzerinden aşı sayfasına girildiğinde ikinci doz aşının yanında 'Geçirilmiş Covid' yazdığı görüldü. Bu kişilere ikinci doz Biontech aşısı yapılmayacak ve tek doz yeterli olacak. Bu kapsamda randevular da iptal ediliyor. Bu konuda sosyal medyada da birçok vatandaş, randevularının iptal edildiğini ya da randevuya gidildiğinde kendilerine aşı yapılmadığını belirtiyor.

Aşı kartlarında da bir karışıklık yaşanıyor. İkinci doz aşısı, geçirilen koronavirüs olarak ifade edildiği için, e-Nabız'da aşı kartları oluşturulduğunda ikinci doz alanı boş kalıyor. Bu alanın da pazartesi günü güncelleneceği ve karışıklığın giderileceği öğrenildi.