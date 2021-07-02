Son dakika: Marmara'yı işgal eden müsilaj ekonomiyi de vuracak! İşte müsilajın gemilere etkisi!

Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu üyesi Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Funda Yercan müsilajın çevresel zararları olduğu kadar ekonomik zararları olduğuna da dikkat çekerek, "Gemi seyir halindeyken mutlaka makinalarının soğutulması gerekiyor. Denizden su çekiyor soğutma suyu olarak. Su filtrelerden geçip makineler soğutuluyor. O sırada makineler müsilaj ile kaplanırsa ki bunun örneklerini görmeye başladık.Sistemler kilitlenebiliyor " dedi.
Müsilaja karşı kurulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Uzmanlar Marmara Denizi genelinde görülen müsilajın deniz habitatının yanı sıra turizm ve denizcilik için de tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.
Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu üyesi Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Funda Yercan müsilajın hem habitat hem de denizcilik açısından etkilerini simülasyon üzerinde anlattı.