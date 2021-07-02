Son dakika: Marmara'yı işgal eden müsilaj ekonomiyi de vuracak! İşte müsilajın gemilere etkisi!

Örneğin İstanbul Boğazı'ndan 2019 yılında 41 bin kadar geçiş yapıldı. Ekonomik boyutu önemli. O yüzden bizlerde denizcilik fakültesi olarak bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Denizcilik sektörü açısından önlem alınmasına vesile olmaya çalışıyoruz. Bu filtrelerin temizlenmesi, değiştirilmesi bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

MURAT KURUM SON DURUMU AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğimizde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik."ifadelerini kullandı.