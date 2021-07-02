Marmara Denizi'nden müsilaj temizlenmeye çalışılırken Kalamış'taki dereden beyaz su aktı
Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) temizlenmeye çalışılırken Fenerbahçe'de bulunan Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize akan renkli su endişeye neden oldu. Beyaz renkli su, Marmara'ya karıştı. Parkta bulunanlar kokudan da şikayetçi oldu. Serkan Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Bu parktaki kedilerin sürekli bir gözü kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" şeklinde konuştu.
02.07.2021 12:59
- Son Güncelleme: 02.07.2021 12:59