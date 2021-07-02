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Marmara Denizi'nden müsilaj temizlenmeye çalışılırken Kalamış'taki dereden beyaz su aktı

Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) temizlenmeye çalışılırken Fenerbahçe'de bulunan Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize akan renkli su endişeye neden oldu. Beyaz renkli su, Marmara'ya karıştı. Parkta bulunanlar kokudan da şikayetçi oldu. Serkan Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Bu parktaki kedilerin sürekli bir gözü kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" şeklinde konuştu.

02.07.2021 12:59 - Son Güncelleme: 02.07.2021 12:59
Marmara Denizi'nden müsilaj temizlenmeye çalışılırken Kalamış'taki dereden beyaz su aktı

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize beyaz renkte bu akıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marmara Denizi'nden müsilaj temizlenmeye çalışılırken Kalamış'taki dereden beyaz su aktı

Atık olduğu belirtilen su Marmara Denizi'ne karışıyor. Sudan koku da yükseliyor.

Marmara Denizi'nden müsilaj temizlenmeye çalışılırken Kalamış'taki dereden beyaz su aktı

Parka gelenler kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtti.

Marmara Denizi'nden müsilaj temizlenmeye çalışılırken Kalamış'taki dereden beyaz su aktı

Parkta gezen Serkan Eser, "Özellikle akşamları daha çok çıkıyor koku" dedi.

Marmara Denizi'nden müsilaj temizlenmeye çalışılırken Kalamış'taki dereden beyaz su aktı

Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Sonra bu parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" dedi.