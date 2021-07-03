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    • 03.07.2021 20:20
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    Orhan Özyurt kimdir? İş adamı Orhan Özyurt kaç yaşında, nereli, şirketleri nelerdir?

    Orhan Özyurt kimdir? Özyurt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine aktif olarak devam eden Orhan Özyurt ismi arama motorlarında sorgulanıyor. Orhan Özyurt kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul’da çeşitli belediyeler ve özel idarelerle taahhüt hizmeti sunan Özyurt A.Ş’nin kurucusu olan Orhan Özyurt, 1961 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiştir.

    takvim.com.tr
    Orhan Özyurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Özyurt şirketleri nelerdir?

    Orhan Özyurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Özyurt kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1992 yılında aile bireylerinin katkısı ile aile şirketi olarak Özyurt A.Ş.' yi kuran Orhan Özyurt, uzun süredir inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Evli ve 3 çocuk babası Orhan Özyurt'un doğum yeri Trabzon'dur. İşte, Orhan Özyurt hakkında merak edilen bilgiler!

    ORHAN ÖZYURT KİMDİR?

    Orhan Özyurt, 1961 yılında Trabzon'da hayata gelmiştir. Eğitimci bir babanın 2. çocuğudur. Toplam beş kardeş olan Orhan Özyurt inşaat alanında faaliyet göstermektedir.

    lköğretim ve lise tahsilini İstanbul'da bitirdikten sonra 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümü ve bununla birlikte İşletme ve Sosyal Siyaset programından başarıyla mezun olmuştur.

    Günümüzde kurucusu olduğu Özyurt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif bir şekilde görevine devam etmektedir.

    Orhan Özyurt iş hayatı alanında eğitim döneminden itibaren oldukça aktif bir yol izlemiştir. 1986 yılında Üniversiteyi bitirince ilk iş olarak aile işletmesi olan taş ocaklarının başına geçmiştir.

    1992 yılında aile bireylerinin katkısı ile aile şirketi olarak Özyurt A.Ş.' yi kurmuş ve taahhüt işleri alanında uzun yıllar hizmet sunmuştur.

    Aynı zamanda beton, beton elemanları ve asfalt üretimi de yaparak inşaat hizmetleri alt yapısı konusunda oldukça sağlam adımlar atılmıştır.

        İstanbul'da çeşitli belediyeler ve özel idarelerle taahhüt hizmeti sunan Özyurt A.Ş. 1997 yılında firma bünyesinde proje gurubu kurarak kendi projelerinin de startını vermeye başlamıştır.

        Ayrıca Özyurt A.Ş bünyesinde Asfalt üniteleri, taş ocakları, Beton elemanları ve Beton tesisleri yer almaktadır.

        Orhan Özyurt evli ve 3 çocuk babasıdır.
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