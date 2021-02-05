Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonu körükledi.

Daha önce terör örgütü DHKP-C marşlarının çalındığı eylemlerde daha sonra Kabe-i Muazzama hedef alındı. Kabe resminin dört köşesine LGBTİ paçavraları iliştirildi.

SOKAKLARI KARIŞTIRMAK İÇİN HER YOLU DENEDİLER

Daha sonra Rektörlük binasını işgale kalkışan öğrenci kılığına girmiş provokatörler sokakları karıştırmak için her yolu denedi. Kadıköy'de polis araçlarına saldıran provokatörlerin terör örgütleri ile irtibatları ortaya çıktı.

MİLİTANLARIN EYLEM GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kadıköy'de gözaltına alınan öğrenci kılığındaki 3 ismin terör örgütü eylemlerinde görüntüleri ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU 'TÜRKİYE'NİN EVLATLARI' DİYEREK SAVUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda polise taş atarak saldıran provokatörler için "Türkiye'nin evlatları" kavramını kullanmıştı.