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    • 05.02.2021 17:49
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    İşte '' bahanesiyle sokakları karıştırmak isteyen 'öğrenci' denilen o teröristler!

    Son dakika haberi... rektörlüğüne 'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonu körükledi. 'de gözaltına alınan öğrenci kılığındaki 3 ismin terör örgütü eylemlerinde görüntüleri ortaya çıktı.

    İşte öğrenci denilen o teröristler

    rektörlüğüne 'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonu körükledi.

    Daha önce terör örgütü DHKP-C marşlarının çalındığı eylemlerde daha sonra hedef alındı. Kabe resminin dört köşesine paçavraları iliştirildi.

    SOKAKLARI KARIŞTIRMAK İÇİN HER YOLU DENEDİLER
    Daha sonra Rektörlük binasını işgale kalkışan öğrenci kılığına girmiş provokatörler sokakları karıştırmak için her yolu denedi. 'de polis araçlarına saldıran provokatörlerin terör örgütleri ile irtibatları ortaya çıktı.

    MİLİTANLARIN EYLEM GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Kadıköy'de gözaltına alınan öğrenci kılığındaki 3 ismin terör örgütü eylemlerinde görüntüleri ortaya çıktı.

    KILIÇDAROĞLU 'TÜRKİYE'NİN EVLATLARI' DİYEREK SAVUNDU
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda polise taş atarak saldıran provokatörler için "Türkiye'nin evlatları" kavramını kullanmıştı.

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    Haberler Güncel İşte 'Boğaziçi Üniversitesi' bahanesiyle sokakları karıştırmak isteyen 'öğrenci' denilen o teröristler!