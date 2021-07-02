'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu: 3 yılda tam 9 ülke dolaşmış

kurucusu olduğu Çiftlikbank ile 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak 2018'de yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplıköşeye sıkışınca teslim olmak zorunda kaldı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Tosuncuk'un, 3 yıl içinde Latin Amerika ülkeleri arasında birçok uçuş yaptığı da ortaya çıktı. Bolivya Guatemala ve son durak Brezilya 'ya geçtiği anlaşıldı.Yakalanacağını anlayan Aydın, önceki gün akşam yayınladığı videoda "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" açıklamasını yaptı. Kendisinin de mağdur olduğunu tekrarladı. Dün sabah saatlerinde ise Brezilya'da Sao Paulo Türk Başkonsolos luğu'na teslim olduğu açıklandı.