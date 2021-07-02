'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu: 3 yılda tam 9 ülke dolaşmış

Türkiye'de kurucusu olduğu Çiftlikbank ile 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak 2018'de yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın (30), köşeye sıkışınca teslim olmak zorunda kaldı.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Tosuncuk'un, 3 yıl içinde Latin Amerika ülkeleri arasında birçok uçuş yaptığı da ortaya çıktı. Bolivya, Uruguay, Kolombiya, Kosta Rika, El Salvador, Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala ve son durak Brezilya'ya geçtiği anlaşıldı.
YAKINDA TÜRKİYE'DE
Yakalanacağını anlayan Aydın, önceki gün akşam yayınladığı videoda "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" açıklamasını yaptı. Kendisinin de mağdur olduğunu tekrarladı. Dün sabah saatlerinde ise Brezilya'da Sao Paulo Türk Başkonsolosluğu'na teslim olduğu açıklandı.
Aydın Şehmus Uluç, "Müvekkilim Mehmet Aydın kendi hür iradesiyle teslim olmuştur. Gerekli basın açıklamasını kendisi yapacaktır. Avukatlık sürecini de biz takip edeceğiz" ifadesini kullandı. İadesi için işlemlere başlanan Aydın'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
511 MİLYON LİRA!
Mehmet Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporuna göre, 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 393,3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.
Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi. Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasasının ihlali' suçlamasıyla aranıyordu.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Tosuncuk'un, 3 yıl içinde Latin Amerika ülkeleri arasında birçok uçuş yaptığı da ortaya çıktı. Bolivya, Uruguay, Kolombiya, Kosta Rika, El Salvador, Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala ve son durak Brezilya'ya geçtiği anlaşıldı.
YAKINDA TÜRKİYE'DE
Yakalanacağını anlayan Aydın, önceki gün akşam yayınladığı videoda "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" açıklamasını yaptı. Kendisinin de mağdur olduğunu tekrarladı. Dün sabah saatlerinde ise Brezilya'da Sao Paulo Türk Başkonsolosluğu'na teslim olduğu açıklandı.
Aydın Şehmus Uluç, "Müvekkilim Mehmet Aydın kendi hür iradesiyle teslim olmuştur. Gerekli basın açıklamasını kendisi yapacaktır. Avukatlık sürecini de biz takip edeceğiz" ifadesini kullandı. İadesi için işlemlere başlanan Aydın'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
511 MİLYON LİRA!
Mehmet Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporuna göre, 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 393,3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.
Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi. Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasasının ihlali' suçlamasıyla aranıyordu.