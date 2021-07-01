Özel jetle Samsun'a giden Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti: Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım

Tutarsızlıkları ve asılsız iddialarıyla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti.
Samsun'da muhtar, esnaf, kanaat önderleriyle görüşmeye giden Kılıçdaroğlu ulaşımını özel jet ile yaptı. Özel jet ile seyahat eden Kılıçdaroğlu devlet filosuna ait uçakları 'lüks' diyerek iktidara gelmesi durumunda satacağını iddia etti.
Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle çeliştiği o açıklamaları şu şekilde;
"VERGİ NASIL TOPLANIR BİLİRİM"
Kendisinin maliye uzmanı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biliyorum çok sorunlarımız var. Büyük sorunlar var. Kasada para kalmadı biliyorum. Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum." iddiasında bulundu.
ÖZEL JETLE GELDİ "UÇAKLARI SATACAĞIM" DEDİ
Özel jetle ulaştığı Samsun'da partililere seslenen Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda bir kez daha devlet filosuna ait uçakları satacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Uçakları mı var, lüks otomobilleri mi var? Satacağım onları" şeklinde konuştu.