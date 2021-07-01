Özel jetle Samsun'a giden Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti: Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım

Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle çeliştiği o açıklamaları şu şekilde;

"VERGİ NASIL TOPLANIR BİLİRİM"

Kendisinin maliye uzmanı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biliyorum çok sorunlarımız var. Büyük sorunlar var. Kasada para kalmadı biliyorum. Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum." iddiasında bulundu.