HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti tutan acılı ailelerden CHP’ye sert tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 668'inci gününde de devam ediyor. Bulundukları otelde yemeğe gelen Ali Haydar Hakverdi, aileleri görünce arka taraftan kaçmak istedi, durumu fark eden aileler aracın önünü kesti. Milletvekiline çağrıda bulunan aileler Hakverdi'ye sert tepki gösterdi. Ailelerle zorunlu görüşme yapan Hakverdi, oturdukları yerde ailelerin "Evlatlarımızı siz de HDP'den isteyin" isteğine "Gelin beraber devletten isteyelim" cümlesiyle karşılaşan aileler sinir krizi geçirdi.
Evlatlarını HDP kaçırdığını belirten ailelerden kaçmak isteyen Hakverdi, Genel Başkan Yardımcısı ile görüşme sağlayarak yarın aileleri ziyarete geleceği sözü vererek aracına binip gitti.
HDP'Lİ SALİHA AYDENİZ'İ TANIMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Yaklaşık 1 saat süren gerginlik anında aileler sinir krizi geçirdi. Oturdukları esnada HDP Milletvekili Saliha Aydeniz'in "Senin oğlun hastadır getireceğim" konuşmasını aktardığı esnada Hakverdi, Saliha Aydeniz'i tanımadığını belirtti.
"DERDİNİZE ORTAK OLMAZSA İSTİFA EDERİM"