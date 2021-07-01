HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti tutan acılı ailelerden CHP’ye sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Bu mücadeleyi nasıl yapalım mesela kimden isteyelim bunu devletten isteyelim" deyince ailelerden Hakverdi'ye cevap evladı için nöbet tutan baba Süleyman Aydın'dan geldi. Aydın, "Yok devletten değil siz devleti hep kışkırtıyorsunuz, devlet benim çocuğumu dağa göndermemiş, benim çocuğumu HDP, PKK'ya sattı, biz senden rica ediyoruz sen bize çocuklarımızı devletten isteyelim diyorsun, benim çocuğumu devlet götürmemiş HDP götürmüş, devletten olmasa çoktan bize katliam yapmışlardı" dedi. Hakverdi, "Biz buraya 18 vekil geldik, temsiliyet olarak bir görüşme yapalım, ben bu işte yetkili değilim genel başkan yardımcımız var onunla konuşalım ben çok istiyorum konuşalım" deyince aileler çadıra davet etti. Hakverdi, ailelerden birinin cep telefonu numarasını alarak, "Yarın uygun saate size gelelim, bir söz anlaşması yapalım, biz bize gerçekten konuşalım, çıkalım beraber açıklama yapalım söz mü, bunu nasıl yapacağız genel başkan yardımcımızla konuşacağım bir araya geleceğiz söz" diyerek yarın görüşmek üzere ailelerin yanından ayırıldı.

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