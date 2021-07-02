Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Arnavutluk'ta: FETÖ'nün planlarını biliyoruz

Resmi çalışma ziyareti kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Kalın, gazetecilere yaptığı temasları değerlendirdi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldiklerini aktaran Kalın, Rama'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini hatırlattı.
İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Rama'nın hem ocak hem de haziran ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde ikili ilişkileri etraflı bir şekilde ele alma imkanları olduğunu anımsatan Kalın, "Bunu takip mahiyetinde ve Cumhurbaşkanı'mızın da önümüzdeki aylarda mutasavver bir Arnavut ziyareti hazırlıklarını görüşmek üzere bugün burada temaslarda bulunduk. Hem ikili ilişkilerimizi hem bölgesel konuları etraflı bir şekilde ele alma imkanımız oldu." diye konuştu.
Arnavutluk'un Türkiye ile çok derin tarihi kökleri ve ilişkilerinin bulunduğunu kaydeden Kalın, bugün ticaretten güvenlik iş birliğine, bölgesel konulara kadar farklı alanlarda yakın çalışıldığını söyledi.
STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE DOĞRU
Arnavutluk'ta 600'e yakın Türk firmasının çeşitli sektörlerde iş ve yatırım yaptığını belirten Kalın, "Aynı şekilde bizim insanlarımız hem buraya gelmekte hem Arnavut kardeşlerimiz Türkiye'ye sıkça gelmekteler. Bütün bu alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirmek için, eğitim, kültür alanında da iş birliğimizi daha da derinleştirmek için, çalışmalarımızı bundan sonra da yürüteceğiz." dedi.
FETÖ'NÜN PLANLARINI BİLİYORUZ
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele bağlamında Arnavut makamlarıyla yürüttükleri önemli çalışmalar olduğuna dikkati çeken Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: