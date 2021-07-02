Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Arnavutluk'ta: FETÖ'nün planlarını biliyoruz

Rama'nın hem ocak hem de haziran ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde ikili ilişkileri etraflı bir şekilde ele alma imkanları olduğunu anımsatan Kalın, "Bunu takip mahiyetinde ve Cumhurbaşkanı'mızın da önümüzdeki aylarda mutasavver bir Arnavut ziyareti hazırlıklarını görüşmek üzere bugün burada temaslarda bulunduk. Hem ikili ilişkilerimizi hem bölgesel konuları etraflı bir şekilde ele alma imkanımız oldu." diye konuştu.

Arnavutluk'un Türkiye ile çok derin tarihi kökleri ve ilişkilerinin bulunduğunu kaydeden Kalın, bugün ticaretten güvenlik iş birliğine, bölgesel konulara kadar farklı alanlarda yakın çalışıldığını söyledi.

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