Meteoroloji'den İstanbul'a cumartesi günü için sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.