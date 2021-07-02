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    Meteoroloji'den İstanbul'a cumartesi günü için sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AFAD'dan peş peşe sağanak yağış uyarısı geldi. Cumartesi sabahı ilk saatlerden itibaren dikkat çekilen uyarıda, "Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    İstanbul'a cumartesi günü için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmelerine göre; Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da ve zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



    METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK BÖLGEYE SAĞANAK UYARISI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



        AFAD DA UYARDI

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

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