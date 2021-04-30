





SABAH'ta yer alan habere göre; Faruk Özer'e yardım ettikleri iddia edilen iki kişinin daha Arnavutluk polisince gözaltına alınıdğı öğrenildi. Soruşturmanın gizliliği açısından Arnavut kökenli olduğu öğrenilen iki kişinin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.