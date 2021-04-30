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    • 01.05.2021 00:12
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    Kripto Faruk için çember daralıyor! Thodex soruşturmasında ’ta 2 gözaltı daha

    Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi 'e yönelik operasyonlar kapsamında ’ta 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

    Çember daralıyor! Kripto Faruk...

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.




    SABAH'ta yer alan habere göre; Faruk Özer'e yardım ettikleri iddia edilen iki kişinin daha Arnavutluk polisince gözaltına alınıdğı öğrenildi. Soruşturmanın gizliliği açısından Arnavut kökenli olduğu öğrenilen iki kişinin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.




    Ancak yakalanan kişilerin Tiran'da değil ülkenin başka bir bölgesinde gözaltına alındığı öğrenildi.



        DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan beşer kişilik iki ekibin de destek verdiği çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde Özer'in Tiran'da kaldığı binaya baskın düzenlenmişti.



        Arnavut uyruklu 2 kişi yardım ve yataklıktan gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerden birinin Özer'i havalimanında karşıladığı ve saklanmasına yardımcı olduğu tespit edilmişti.


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        Çember daralıyor! Kripto Faruk...
        Haberler Güncel Kripto Faruk için çember daralıyor! Thodex soruşturmasında Arnavutluk’ta 2 gözaltı daha