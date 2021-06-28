FETÖ’cü başsavcıdan “Paralel AVM” kumpası: Savcıyı görevden aldırdık şikayetinizi geri alın

İHBARLA SORUŞTURMA AÇILDI

2013'te Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı mailine gelen "Sincan Tapu" konulu ihbarda, "Sincan Tapu Sicil Müdürlüğü'nde çalışan B.Y., yanına gelen karanlık tipli insanların kendisini bir köşeye çekip tehdit ettiklerini, 50 parsel ve Sincan İmam-Hatip Lisesi ile ilgili konulardan bahsettikleri" kaydedildi. İhbar evrakı Karabay'a teslim edildi. Ankara Emniyeti'ne gelen ihbar mektubunda ise lisenin bulunduğu yerde bir otopark olduğu, bu arsaya cami yapılması için anlaşma sağlandığı ancak usulsüzlükle projenin değiştirildiği belirtildi. Savcı Karabay, konunun araştırılması için emniyete müzekkere yazdı. Bu sırada 17/25 Aralık süreci yaşandı.