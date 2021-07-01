SON DAKİKA: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Aydın, avukatları aracılığıyla paylaştığı videoda "Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" ifadelerini kullandı. Sözcü'ye göderdiği videoda kendini tanıtan Aydın, "Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı" iddiasında bulunmuştu.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.