Tosun lakaplı Mehmet Aydın, "Çiftlik Bank" yalanıyla 132 bin kişiyi mağdur etti. 1.1 milyar lira toplayıp izini kaybettirdi. Yurt dışına firar etti. Tosun ile birlikte 5'i firari, 2'si tutuklu 48 sanıklı dava devam etti. Tutuklu sanıklar ise tahliye edildi. Önceki gün de Tosun'un vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğüne dair yeni görüntüleri servis edildi. Tosun'un eski eşi Sıla ile yatta çekilen fotoğraflarında göze çarpan detaylar, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yatta muska, duvara asılı dua, Türkiye'de üretilen ıslak mendil ve çakmak dikkat çekti. Fotoğrafların yurt dışında değil Antalya'da çekildiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, "Tosun Türkiye'de mi" sorusunu yöneltti. Bu karelerin Aydın'ın firarından önce çekildiği kaydedildi.
Tosun ve eski eşinin oturduğu masada, Türkiye'de satılan bir çakmak görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafların Antalya'da çekildiğini savunuyor.
Yatın dümeninin yanındaki muska ve duvarda asılı duran dua dikkat çekiyor.
Tosun'un masasında Türk firmasına ait ıslak mendil bulunuyor.
Kamarada yerli malı içecek kolisi duruyor.
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