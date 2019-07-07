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Yakın çekim! ‘’ firarisi 'Tosun' lakaplı 'de mi?

’ yalanıyla 1.1 milyon liralık vurgun yapan , firar etti. ‘Tosun’un yat sefasında çekilmiş son fotoğrafları incelendi. Göze çarpan detaylar, da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: 'de mi?

Yakın çekim! Tosun Türkiye'de mi?

Tosun lakaplı , "" yalanıyla 132 bin kişiyi mağdur etti. 1.1 milyar lira toplayıp izini kaybettirdi. Yurt dışına firar etti. Tosun ile birlikte 5'i firari, 2'si tutuklu 48 sanıklı dava devam etti. Tutuklu sanıklar ise tahliye edildi. Önceki gün de Tosun'un vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğüne dair yeni görüntüleri servis edildi. Tosun'un eski eşi Sıla ile yatta çekilen fotoğraflarında göze çarpan detaylar, nın gündemine yerleşti. Yatta muska, duvara asılı dua, 'de üretilen ve çakmak dikkat çekti. Fotoğrafların yurt dışında değil 'da çekildiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, "'de mi" sorusunu yöneltti. Bu karelerin Aydın'ın firarından önce çekildiği kaydedildi.



Tosun ve eski eşinin oturduğu masada, Türkiye'de satılan bir çakmak görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafların Antalya'da çekildiğini savunuyor.



Yatın dümeninin yanındaki muska ve duvarda asılı duran dua dikkat çekiyor.




Tosun'un masasında Türk firmasına ait ıslak mendil bulunuyor.

Kamarada yerli malı içecek kolisi duruyor.

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