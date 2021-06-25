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    • 25.06.2021 08:44
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    Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel: 40 milyon TL'yi hangi CHP'li cebine attı? Uğur Dündar oyuna mı getirildi?

    Çamur medyası Sözcü gazetesinin yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasındaki kavga ifşa yarışına dönerken CHP’deki vurgun gözler önüne serilmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, “Dündar ve arkadaşlarını Altan Ertürk ile tanıştıranın da Toprak olduğu iddia ediliyor! Yoksa en başından beri kanalın FETÖ'cü tezleri savunması mı planlandı? Kanalın kuruluş aşamasında Dündar'ın güvenilir imajı mı kullanılmak istendi? Dündar oyuna mı getirildi? 40 milyon TL'yi hangi CHP'li cebine attı?” diye sordu.

    İşte Tezel'in konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    Muhalifler, Yılmaz Özdil- Uğur Dündar kavgasını arkadaşlar arasında geçmiş bir kavga gibi göstermeye ve kirli ilişkileri görmezden gelmeye çalışıyorlar. Ama bu sorular yanıtlanmalı:

    ■ Yılların kurt gazetecisi Uğur Dündar, kanalı finanse eden Altan Ertürk'e "Bu kadar parayı nereden buldun? Finansör kim?" diye sormadı mı? Sorduysa hangi yanıtı alıp yola devam etti?
    ■ Sezgin Baran Korkmaz'ın gizli ortağı olduğu iddia edilen Ekim Alptekin, kanalı reklam vererek finanse ettiğini itiraf etti. Dündar, "Alptekin kimdir, necidir?" diye araştırdı mı?


    ■ Yiğidi öldür hakkını yeme! Dündar'ın Artı 1 TV'nin yayın politikasının FETÖ'cü tezler doğrultusunda yapılması yönünde baskı yapılınca hemen görevinden istifa ettiği anlaşılıyor.


        ■ Bir başka iddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Parti Meclisi üyesi, sermaye temsilcisi Erdoğan Toprak'ın yardımıyla kanalda söz sahibi oldu.
        Toprak'ın Dündar ve arkadaşlarına CHP'li belediyelerden para yardımı alabilmeleri için yemekli buluşmalar düzenlediği söyleniyor.

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        TOPRAK'A PARAYI ELDEN VERDİM
        Öte yandan Dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen de Toprak'ın kendisinden televizyon kanalı kurulmak için para istediğini söyledi. Toprak'ın Levent'teki ofisine gittiğini belirten Erzen, "Param yoktu, oğlumun düğünündeki altınlarını kuruş kuruş hesap ederek, bir kâğıda yazarak Erdoğan Toprak'a bürosunda verdim ve para yetmedi. Üzerine 48 milyar verdim" dedi.

        "40 MİLYON TL'Yİ BİR CHP'Lİ BUHAR ETTİ"
        Ataklı, "Bir kere CHP'den toplanan 40 milyon TL para var. Yine bir başka CHP'linin 'Ben hallediyorum' diyip o paranın önemli bir bölümünü yok ettiğini söylerler." ifadelerini kullandı.

        Ataklı, Özdil ile Dündar'ın tartışmasını doğru bulmadığını, Özdil'in tartışmadan büyük yara aldığını, Dündar'ın çıkışınında anlamlı olmadığını söyledi.

            YAZILARINA ARA VERDİLER
            Ülke gündeminin bir numaralı tartışması haline gelen iddialar sonrası birbirlerine düşen Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar yazılarına ara verdi. Dündar yaptığı açıklamada, "Kendimi ne zaman toparlarım bilmiyorum. İçimden yazı yazmak gelmiyor" derken Yılmaz Özdil ise göz ameliyatı olacağını öne sürerek bir süre yazı yazmadı.
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            Tezel: Uğur Dündar oyuna mı getirildi?
            Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel: 40 milyon TL'yi hangi CHP'li cebine attı? Uğur Dündar oyuna mı getirildi?