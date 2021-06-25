Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel: 40 milyon TL'yi hangi CHP'li cebine attı? Uğur Dündar oyuna mı getirildi?

İşte Tezel'in konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Muhalifler, Yılmaz Özdil- Uğur Dündar kavgasını arkadaşlar arasında geçmiş bir kavga gibi göstermeye ve kirli ilişkileri görmezden gelmeye çalışıyorlar. Ama bu sorular yanıtlanmalı:
■ Yılların kurt gazetecisi Uğur Dündar, kanalı finanse eden Altan Ertürk'e "Bu kadar parayı nereden buldun? Finansör kim?" diye sormadı mı? Sorduysa hangi yanıtı alıp yola devam etti?
■ Sezgin Baran Korkmaz'ın gizli ortağı olduğu iddia edilen Ekim Alptekin, kanalı reklam vererek finanse ettiğini itiraf etti. Dündar, "Alptekin kimdir, necidir?" diye araştırdı mı?
■ Yiğidi öldür hakkını yeme! Dündar'ın Artı 1 TV'nin yayın politikasının FETÖ'cü tezler doğrultusunda yapılması yönünde baskı yapılınca hemen görevinden istifa ettiği anlaşılıyor.