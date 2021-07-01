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    • 01.07.2021 09:04
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    ÖSYM giriş KPSS tercih kılavuzu 2021: KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman, başladı mı? KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    KPSS tercihleri başladı mı? ÖSYM tarafından KPSS 2021/1 ve KPSS 2021/2 tercih tarihleri belli olmuştu. ÖSYM ais duyurusuna göre, KPSS 2021/1 tercihleri 1 Temmuz tarihinde başlıyor. Adaylar 1-8 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Bu bağlamda, tercihlerin nasıl yapılacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Tercihlerin başlamasıyla birlikte tercih kılavuzu ve kontenjanlar da belli oluyor. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılacak? KPSS-2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    ÖSYM giriş KPSS tercih kılavuzu 2021: KPSS tercihleri başladı!

    KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS/1 tercih takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS 2021/1 tercihleri 1 Temmuz tarihinde başlıyor. KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılacak? KPSS-2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm detaylar!

    KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin duyurusuna göre KPSS 2021/1 tercihleri ÖSYM takvimine göre 1 Temmuz'da yani bugün başlıyor. Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek. KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları, belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS tercih kılavuzu tercihlerin başlamasıyla birlikte erişime açılacak.

    KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.

    KPSS TERCİHLERİ İÇİN TIKLANIYINIZ

    KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak geçen yılın tercihleri şöyle yapılmıştı;

    Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.

        Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve "ADAY İŞLEMLERİ" alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır.

        KPSS NE ZAMAN? (LİSANS)

        Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika
        Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika
        KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
        KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
        KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15
        ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45
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        Haberler Güncel ÖSYM giriş KPSS tercih kılavuzu 2021: KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman, başladı mı? KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?