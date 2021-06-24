Sezgin Baran Korkmaz ve Artı1 TV iddiaları sebebiyle Yılmaz Özdil'e ağır sözler söyleyen Uğur Dündar çark etti!

DÜNDAR ÇARK ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından yayınlarına ve yazılarına ara veren iki isimden Uğur Dündar CHP'nin kanalı TELE 1'e katılarak yaptığı açıklama ile geri adım attı.

"YILMAZ ÖZDİL BENİM KARDEŞİMDİR"

Kendisinin kast edilmediğini şimdi anladığını vurgulayan Dündar, "Ben de o akşam hakikaten elektro kardiyografi kağıdını saklıyorum, gerçekten tehlikeli bir durumun eşiğinden döndüm. Çok üzüldüm. O anda bana gelen mesajlarda cevap vermem gerektiği söylenmişti. Ben bu durumda o tweete gördüm. Arkadaşlarım değerli kardeşim Yılmaz'la konuşmuş. Anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Benim bunun üstüne söyleyecek lafım olamaz. Mesele benim için bitmiştir. Yılmaz bundan sonra da benim için kardeşim olacaktır. Canlı yayın kazası olduğu için üzgünüm." iddiasında bulundu.