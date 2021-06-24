Sezgin Baran Korkmaz ve Artı1 TV iddiaları sebebiyle Yılmaz Özdil'e ağır sözler söyleyen Uğur Dündar çark etti!

CHP medyasını sallayan Uğur Dündar - Yılmaz Özdil kavgasında flaş bir gelişme yaşandı.
Sözcü Gazetesi yazarları arasında çıkan 'Sezgin Baran Korkmaz' ve Artı 1 TV tartışmasından sonra Uğur Dündar çark etti.
Yılmaz Özdil , Uğur Dündar'ın da kuruluşunda yer aldığı Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından fonlandığını iddia ederek, "Sezgin Baran Korkmaz'ın karakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" paylaşımını yapmıştı.
"KARŞIMA ÇIKARSAN ÇOK FENA YAPARIM"
Özdil'e sert tepki gösteren Dündar, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım." ifadelerini kullanarak şunları söylemişti;