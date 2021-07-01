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    • 01.07.2021 09:15
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    Sinovac 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Kimler olacak? MHRS, e-Nabız, SMS, ALO 182 covid 19 aşı randevusu alma ekranı!

    Gündemde yoğun bir şekilde Sinovac 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Kimler olacak? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Dün Bilim Kurulu toplantısı yapıldı ve ardındna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz itibariyle normalleşmenin 3. etabı uygulanırken aşılama da tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar 3. doz aşı randevusundan sonra merakla MHRS, e-Nabız, SMS, ALO 182 covid 19 aşı randevusu alma ekranı sorgulamasını yapmaya başladı. Peki 3. doz aşı randevusunu kimler alacak?

    takvim.com.tr
    Sinovac 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

    Sinovac 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Kimler olacak? MHRS, e-Nabız, SMS, ALO 182 covid 19 aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı 3.doz aşılama açıklama gündemde yoğun etki yarattı ve kimler 3.doz covid 19 aşısı olacağını merak ederek araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar…

    SİNOVAC 3. DOZ AŞI KİMLER OLACAK?

    Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açılamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin bugünden itibaren üçüncü doz aşılama başlayacak.

    Bakan Koca'nın açıklamasında,'' Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından 1 Temmuz) itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.'' ifadelerine yer verdi.

        COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

        Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

        Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

        "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

        "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

        Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

        E-DEVLET AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

        Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

        SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

        SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

        ASI 1234567890 3934
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        Haberler Güncel Sinovac 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Kimler olacak? MHRS, e-Nabız, SMS, ALO 182 covid 19 aşı randevusu alma ekranı!