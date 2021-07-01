İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan YouTube'un 'Şehit Diplomatlar Sergisi' sansürüne tepki: Bu riyakarlıktır

YERLİ VE MİLLİ PLATFORMLARA İHTİYACIMIZ VAR

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat!

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