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    • 01.07.2021 23:02
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan YouTube'un 'Şehit Diplomatlar Sergisi' sansürüne tepki: Bu riyakarlıktır

    ABD merkezli dijital platformların Türkiye'ye karşı uygladığı sansür politikası sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YouTube'un, Şehit Diplomatlar Sergisi'ndeki konuşmasını "nefret söylemi" bahanesiyle kaldırmasına tepki gösterdi. Altun, "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat!" ifadelerini kullandı.

    Altun'dan YouTube'un sansürüne tepki!

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YouTube'un, Şehit Diplomatlar Sergisi'ndeki konuşmasını "nefret söylemi" bahanesiyle kaldırmasına tepki gösterdi.

    Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YouTube'un kaldırdığı konuşmasına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

    DİNLEYİN SİZ KARAR VERİN
    Üzülerek belirtmek istiyorum ki Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Bu konuşma, sözüm ona nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır.

    TERÖRİSTLERE KALKAN OLDULAR
    İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor.

    YERLİ VE MİLLİ PLATFORMLARA İHTİYACIMIZ VAR
    Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat!

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan YouTube'un 'Şehit Diplomatlar Sergisi' sansürüne tepki: Bu riyakarlıktır