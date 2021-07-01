Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'si aşılandı

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Özellikle delta varyantının ülkemizde de görülmesi tedirginlik yaratırken, salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama en büyük silah olarak görülüyor.
Yetkililerin etkili çalışması sonucu Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor.
TÜRKİYE, AŞILAMADA EN BAŞARILI ÜLKELER ARASINDA
Günlük yapılan aşı miktarı ortalama 1.5 milyona çıkarken, aşılamada yaş sınırının 18'e kadar düşmesi bu alanda Türkiye'yi en başarılı ülkeler arasına taşıdı.