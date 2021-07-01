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    • 01.07.2021 23:47
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    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'si aşılandı

    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığını, bayrama kadar yüzde 70'inin aşılanmasının hedeflendiğini açıkladı. Haberin detayları...

    Bakan Koca'dan sevindiren duyuru

    Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Özellikle delta varyantının ülkemizde de görülmesi tedirginlik yaratırken, salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama en büyük silah olarak görülüyor.

    Yetkililerin etkili çalışması sonucu Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor.

    TÜRKİYE, AŞILAMADA EN BAŞARILI ÜLKELER ARASINDA

    Günlük yapılan aşı miktarı ortalama 1.5 milyona çıkarken, aşılamada yaş sınırının 18'e kadar düşmesi bu alanda Türkiye'yi en başarılı ülkeler arasına taşıdı.

        Aşılamayla birlikte koronavirüs verilerinde de yaşanan düşüşler ileriye dönük olarak umut verdi.

        "50 MİLYON DOZ AŞIYI GEÇTİK"

        Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."

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