Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.07.2021 03:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 03:44
    ABONE OL

    İYİ Partili Lütfü Türkkan Necmettin Erbakan'ı hedef aldı: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sessiz

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef aldı. Türkkan, gerçek dışı iddialar üzerinden Kanal İstanbul projesini itibarsızlaştırmak isterken merhum Erbakan ile ilgili "Çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Yaşanan bu gelişmeler toplum nazarında büyük tepki çekerken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sessizliği dikkatlerden kaçmadı.

    İP'li Lütfü Türkkan Necmettin Erbakan'ı hedef aldı

    Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'nin milletvekili Lütfü Türkkan yeni bir kriz yarattı.

    Daha önce yaptığı açıklamalar ile sık sık CHP'yi karşısına alan Türkkan, bu kez de Saadet Partisi'ni kızdıracak açıklamalar yaptı.



    NECMETTİN ERBAKAN'I HEDEF ALDI
    Gerçek dışı sözlerle Kanal İstanbul projesini eleştirmek isteyen Türkkan, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor." ifadelerini kullanarak Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef aldı.



    "BU VASIFLARDA BİRİNİN MECLİS'TE KOLTUĞU VAR"
    Türkkan'ın açıklamalarına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, İYİ Partili ismi cahillikle suçladı ve "Erbakan hocamıza dil uzatana bak sen! Bilgi desen yok, akıl desen o da yok! Ama cehalet var, iftira var, yalan var... İşin acısı da bu vasıflarda birinin Meclis'te koltuğu var. Milletimize sözümüz; memleketi bu vasıfsızlardan kurtarmak bizim boynumuza borçtur" ifadelerine yer verdi.



    KARAMOLLAOĞLU SESSİZ!
    Türkkan'a, Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partisi de tepki gösteririken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sessizliğe büründü.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişti
    Haberler Güncel İYİ Partili Lütfü Türkkan Necmettin Erbakan'ı hedef aldı: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sessiz