İYİ Partili Lütfü Türkkan Necmettin Erbakan'ı hedef aldı: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sessiz





"BU VASIFLARDA BİRİNİN MECLİS'TE KOLTUĞU VAR"

Türkkan'ın açıklamalarına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, İYİ Partili ismi cahillikle suçladı ve "Erbakan hocamıza dil uzatana bak sen! Bilgi desen yok, akıl desen o da yok! Ama cehalet var, iftira var, yalan var... İşin acısı da bu vasıflarda birinin Meclis'te koltuğu var. Milletimize sözümüz; memleketi bu vasıfsızlardan kurtarmak bizim boynumuza borçtur" ifadelerine yer verdi.







KARAMOLLAOĞLU SESSİZ!

Türkkan'a, Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partisi de tepki gösteririken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sessizliğe büründü.

