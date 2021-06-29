Yalan siyasetinin tek adresi: CHP! İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin iftiraları!

Sandık dışı yöntemlerle iktidar değişikliği yapmak isteyen mafya, terör örgütleri, yurt dışı fonlu sivil toplum kuruluşları ve muhalefet, psikolojik harp tekniklerini kullanmaya başladı. Psikolojik harp uzmanları ve iletişim bilimcilerin 'post truth' adını verdiğini kısa ömürlü, duygulara hitap eden ve kısa sürede yıkıcı etki yarabilecek yalanlara hız verildi. Hem CHP, hem de uzantısı olan medya organları iktidar üzerinde sokak baskısı yaratmak için son birkaç haftada şu yalanları başvurdu:
KATARLI ÖĞRENCİ:
-Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek olan YKS'den 1 gün önce Sözcü gazetesi "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" anonsu ile bir haber servis etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'liler de bu iddiayı doğruymuş gibi paylaştı. Anlaşmanın askeri bir anlaşma olduğu ve sadece sınırlı sayıda askeri öğrenciyi kapsadığı açıklandı. Haberi yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür diledi. Ancak CHP'liler ısrarla yalana devam ediyor.
OĞLUMUN ADINI DEĞİŞTİREMİYORUM:
-Yine CHP milletvekilleri Çankırı ziyaretinin ardından bir rapor hazırladı ve bazı iddialara yer verdi. Raporda bir vatandaşın oğluna Recep Tayyip adını verdiği, şimdi değiştirmek istemesine rağmen nüfus müdürlüğünün buna izin vermediği öne sürüldü. Çankırı Valiliği, müdürlüklerde bu yönde bir randevu veya başvuru bulunmadığını belirterek iddiayı yalanladı.