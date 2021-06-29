Yalan siyasetinin tek adresi: CHP! İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin iftiraları!

KADINA ŞİDDET İSTİSMARI :

-Kadına şiddet konusu da CHP'nin istismar alanlarından birisi oldu. CHP'li Vekil Alpay Antmen, "Sığınma Evleri 22 ilden kalabalık. Kadın ve çocuk sığınma evlerinin sayısı da nüfusu da her geçen gün katlanarak artıyor" dedi. Ancak sığınma evlerinde sadece 1069 kadın ve 766 çocuğa hizmet verildiği açıklandı.

CHP BUNU PLANLI YAPIYOR

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır da muhalefetin yalanları sıklaştırdığına dikkat çekti. Özkır şunları kaydetti: "Başta Twitter olmak üzere sosyal medya 7-8 yıldır daha egemen bir şekilde hayatımızda yer edindiği için bu türden propagandanın etkisi güçlü şekilde hissediliyor. CHP tarihinde yalandan beslenmemin bir karşılığı var ve Türkiye'nin tek başına aktörleşmesi ve inisiyatif almasından rahatsızlar. Hep böyle oldu. Bu yüzden Türkiye'nin iyi ilişkiye sahip olduğu ülke veya aktörlerin şeytanlaştırılması için büyük bir çaba içinde. Toplumsal kutuplaşmayı artırabildiği ölçüde kendini siyaseten başarılıymış gibi görüyor. İplerin gerilmesinden kazanarak çıkacağını öngörüyor olabilir. Fakat 15 Temmuz gösterdi ki toplum Türkiye'de o eşiği aşmış durumda. Yalanlara ve kutuplaştırmalara prim verilmiyor. Fakat o gerilimi de yaşıyoruz toplum olarak. Öte taraftan bu negatif söylemin, içeriklerin, tehdit dilinin ve Kanal İstanbul konusunda olduğu gibi mafyatik açıklamaların seçmen nezdinde bir karşılığı yok. CHP'nin oyu ortada. Sadece kendi seçmenini radikalleştiriyor. Bu da ayrıca tehlikeli tabi. Bunun planlı yapıldığını düşünüyorum."