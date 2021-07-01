ÖSYM AİS: KPSS tercihleri nitelik kodları ne demek? 3178, 3249, 4431,4421, 4099, 6225, 7247, 7368 nitelik kodları nedir?

KPSS tercihleri nitelik kodları ne demek? 3178, 3249, 4431,4421, 4099, 6225, 7247, 7368 nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılanlar arasında yer alıyor. KPSS 2021/1 tercihleri bugün başladı. Binlerce kişi nitelik kodlarının neler olduğu, ne anlama geldiğini bilmek istiyor. KPSS tercihlerinde nitelik kodları nasıl kullanılıyor? İşte konuya dair tüm detaylar…
4431 NİTELİK KODU: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.
7322: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
7247:Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
4421 NİTELİK KODU: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4099 NİTELİK KODU: Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans
programlarının birinden mezun olmak.