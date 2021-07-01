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    ÖSYM AİS: KPSS tercihleri nitelik kodları ne demek? 3178, 3249, 4431,4421, 4099, 6225, 7247, 7368 nitelik kodları nedir?

    KPSS tercihleri nitelik kodları ne demek? 3178, 3249, 4431,4421, 4099, 6225, 7247, 7368 nedir? Sorgulamaları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. KPSS 2021/1 tercihleri bugün başladığı için vatandaşlar nitelik kodlarının neler olduğunu ve ne anlama geldiğini bilmek istiyor. KPSS tercihlerinde nitelik kodları nasıl kullanılıyor? KPSS nitelik kodları ne demek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS tercihleri nitelik kodları ne demek 2021?

    KPSS tercihleri nitelik kodları ne demek? 3178, 3249, 4431,4421, 4099, 6225, 7247, 7368 nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılanlar arasında yer alıyor. KPSS 2021/1 tercihleri bugün başladı. Binlerce kişi nitelik kodlarının neler olduğu, ne anlama geldiğini bilmek istiyor. KPSS tercihlerinde nitelik kodları nasıl kullanılıyor? İşte konuya dair tüm detaylar…

    4431 NİTELİK KODU: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

    7322: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

    7247:Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

    4421 NİTELİK KODU: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

    4099 NİTELİK KODU: Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans
    programlarının birinden mezun olmak.

    KPSS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

        KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

        Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak geçen yılın tercihleri şöyle yapılmıştı;

        Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.

        KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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        Haberler Güncel ÖSYM AİS: KPSS tercihleri nitelik kodları ne demek? 3178, 3249, 4431,4421, 4099, 6225, 7247, 7368 nitelik kodları nedir?