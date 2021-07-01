Koronavirüs tüm alışkanlıkları değiştirdi! Düğünlerdeki takı töreninin yerini QR kod alıyor!

Bu sayede, organizasyona davet edilenler telefonlarıyla okuttukları QR koduyla çiftlerin hesabına ister nakit ister altın gönderebiliyor. Düğünün yanı sıra doğum günü, altın günü, sünnet gibi etkinlikler için de kullanılmaya başlayan sistem hem davet sahipleri hem de davetlilere kolaylık sağlıyor.

"KİM NE TAKMIŞ" SORUSU ORTADAN KALKIYOR

2020'nin kasım ayında hayatlarını birleştiren Şafak ve Merve Kömürlü çifti, QR kodu kullanarak nikahlarına katılamayan yakınlarına davetiye gönderdi. Süreçten bahseden Şafak Kömürlü, "Davetiye bastırırken bir video da hazırladım ben. Videonun sonuna önce IBAN numaramızı eklemiştim ama biraz tuhaf olmuştu. Sonra internetten biraz araştırma yapınca dijital takı platformu ile tanıştım. Önce kendimiz rastgele bir davet oluşturup uygulamayı test ettik.