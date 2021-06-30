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    • 30.06.2021 17:33
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    Başkan Erdoğan'dan Milli bilek güreşi sporcusu Abdulsamet Ocakoğlu'nun maç teklifine esprili yanıt

    Bilek güreşi branşında Avrupa üçüncüsü olan Abdulsamet Ocakoğlu, Başkan Erdoğan'a "İnşallah bir gün sizinle de bilek güreşi yapmak isterim." dedi. Erdoğan cevap olarak "Ben öyle kuvvetli değilim, geç o işi." yanıtını verdi. Başkan Erdoğan daha sonra, Mustafa Varank'ı önererek "Varank'ın böyle kabiliyetleri var, Ankara'ya gelince inşallah." dedi. Keyifli anların yaşandığı anlar kameraya yansıdı.

    Başkan Erdoğan'dan maç teklifine esprili yanıt

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle gençlerle buluşmuştu. Oldukça keyifli geçen anlarda Milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Başkan Erdoğan'a bilek güreşi teklifinde bulundu.

    ERDOĞAN'IN ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU
    Bilek güreşi branşında Avrupa üçüncüsü olan Abdulsamet Ocakoğlu, Başkan Erdoğan'a "İnşallah bir gün sizinle de bilek güreşi yapmak isterim." dedi.

    Erdoğan cevap olarak "Ben öyle kuvvetli değilim, geç o işi." yanıtını verdi.

    Başkan Erdoğan daha sonra, Mustafa Varank'ı önererek "Varank'ın böyle kabiliyetleri var, Ankara'ya gelince inşallah." dedi.

    Karşılıklı kahkahaların atıldığı bu dakikaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Abdulsamet Ocakoğlu bir araya geldi.

    BAKAN VARANK, OCAKOĞLU İLE BİLEK GÜREŞİ İÇİN BULUŞTU
    Bakan Varank ile milli sporcu Ocakoğlu, bilek güreşi müsabakası için buluştu.

        Ortaya keyifli anların çıktığı müsabaka öncesinde Bakan Varank, "Heyecanlı mısınız Sayın Bakanım?" sorusuna esprili bir şekilde, "Acayip korkuyorum ya ne heyecanı." yanıtını verdi.

        Müsabaka milli sporcu Ocakoğlu'nun galibiyetiyle son bulurken, AK Parti Gençlik Kolları'nın Twitter hesabından da keyifli dakikaların videosu paylaşıldı.

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        Başkan Erdoğan'dan maç teklifine esprili yanıt
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Milli bilek güreşi sporcusu Abdulsamet Ocakoğlu'nun maç teklifine esprili yanıt