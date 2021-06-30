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    • 30.06.2021 14:38
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Takvim.com.tr'nin manşeti üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'nin Kanal İstanbul'a olduğu gibi geçmişte de Türkiye'yi ileri götürecek projelere karşı çıktığını söyledi. Erdoğan, konuşmasında CHP'nin karşı çıktığı projelerle ilgili bir video izletti. Videoda Takvim.com.tr'nin 16 Nisan 2020'de Kılıçdaroğlu'nun "İnsanlar hasta olmazsa ne yapacağız" sözleriyle haberleştirdiği şehir hastanelerine karşı çıktığı haber de yer aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan Takvim'in manşetiyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul'a karşı çıkan ve "yaptırmayacağız, müteahhitlere paralarını ödemeyeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, konuşmasında CHP zihniyetinin Kanal İstanbul'da olduğu gibi karşı çıktığı yatırımların yer aldığı bir video izletti.

    ERDOĞAN'IN İZLETTİĞİ VİDEODA TAKVİM.COM.TR'NİN MANŞETİ YER ALDI
    Başkan Erdoğan'ın izlettiği videoda Takvim.com.tr'nin 16 Nisan 2020'da manşetine taşıdığı bir haber de yer aldı. Koronavirüs pandemisinin Türkiye'de hızla yayıldığı o günlerde şehir hastaneleri bir bir açılmaya çalışılırken Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerine karşı çıkıyordu. CHP Genel Başkanı karşı çıkmasına ek olarak "Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek' dedik" ifadeleriyle şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia ediyordu. Takvim.com.tr de CHP Genel Başkanı'nın bu skandal sözlerini "İşte CHP vizyonu! Şehir hastanelerine böyle karşı çıktılar! İnsanlar hasta olmazsa ne yapacağız" ifadeleriyle manşete taşıdı.

    Başkan Erdoğan şunları söyledi:

    "Biz, 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyaseti ile yönettik, yönetiyoruz. Bunlar ise iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine bina etmeye kalkıyorlar. Gerçi, yıkım siyasetçi CHP'nin genlerinde var. 3 köprünün her birine de CHP karşı çıkmıştır. Bu ülkede yapılan ne kadar baraj, yol, havalimanı varsa CHP hepsinin önünü kesmeye çalışmıştır. Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Yatırımlarını çekmeye uğraştığımız ülkeye bile parmak sallıyorlar.

    Kredi verecek olursanız bunları ödemeyiz diyorlar. Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar. Bunlar daha şimdiden, devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası tahkim mekanizması var, bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödedik. Devlet budur da onun için. Hayal bile değil bunların iktidar olma süreci. Sadece Kanal İstanbul beyanları ile bile ne yasa, ne anayasa, ne devlet adabı tanımadıklarını ortaya koymaktadırlar. Biz Kanal İstanbul dedik, onların İstanbul için çok daha büyük bir proje önermesini beklerdik. Karşımızda sadece oyundaki mızıkçı çocuklar gibi 'yaptırmayız' diyorlar. Bu nedenle 19 yıldır kendimizle yarışıyoruz. CHP ve yandaşlarının yalan kampanyalarına, yalan terörüne vatandaşlarımızın aldanmamaları gerekiyor.

        "KANAL İSTANBUL'UN KAZISINA DA SÜRATLE BAŞLIYORUZ"
        Türkiye bugüne kadar bunca esere nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul Projesi'ne de aynı şekilde kavuşacaktır. Bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Aynı zamanda İstanbul'a limanı ile ihracatımızı rahatlatacak yeni bir nefes borusu açıyoruz. Proje hazırlık aşaması bilimin ışığında titizlikle tamamlanan Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini atararak bismillah dedik. Kanalın kazısına da süratle başlıyoruz. Toplamda 500 bin kişilik şehirler, İstanbul'a ilave nüfus getirme değil, kentsel dönüşümde yaşanan sıkışıklığı giderme amaçlıdır.

        Kanal İstanbul projesi ile ilgili ileri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmeken başka bir işe yaramaz. Hiçbir ciddi meselede dişe dokunur çabasını görmediklerimizin Kanal İstanbul'a karşı propaganda yürütmeleri zavallılık örneğidir. Bunların siyasette zamanı takip diye bir anlayışları yok. Bu ülkede neler oluyor, haberleri yok. Bunlar sadece dedikodu üretsinler, yalan üretsinler, yalan terörü ile de milleti aldatmaya çalışsınlar. Bunca yıldır aklınız neredeydi?

        "KANAL İSTANBUL, KENTSEL DÖNÜŞÜM YÜKÜNÜ DE ALACAK"
        Aziz Milletim, değerli kardeşlerim, şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Milletimiz yaşanan her şeyi görüyor, not ediyor. Zamanı geldiğinde herkese hak ettiği muameleyi yapacaktır. Bu projenin bir özelliği de kentsel dönüşüm yükünü alacak olmasıdır. Projenin yanı başında Avcılar var.

            Biz burada ciddi deprem felaketleri geçirdik. Şimdi biz vatandaşlarımıza buralara yerleşebilirsiniz diyeceğiz. Vatandaşlarımızı sıkıntılı bölgelerden çıkaralım istiyoruz. Biz bunları düşünüyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle dev bir proje iktidarı ile muhalefeti ile ülkelerin milli gurur kaynağıdır. Milletimiz bu ufuksuz, çapsız, ferasetsiz muhalefetin yüzünü geçmişteki acı tecrübelerle bildiği için sözlerine itibar etmiyor.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Takvim.com.tr'nin manşeti üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi