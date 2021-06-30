SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Takvim.com.tr'nin manşeti üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında Kanal İstanbul'a karşı çıkan ve "yaptırmayacağız, müteahhitlere paralarını ödemeyeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, konuşmasında CHP zihniyetinin Kanal İstanbul'da olduğu gibi karşı çıktığı yatırımların yer aldığı bir video izletti.
ERDOĞAN'IN İZLETTİĞİ VİDEODA TAKVİM.COM.TR'NİN MANŞETİ YER ALDI
Başkan Erdoğan'ın izlettiği videoda Takvim.com.tr'nin 16 Nisan 2020'da manşetine taşıdığı bir haber de yer aldı. Koronavirüs pandemisinin Türkiye'de hızla yayıldığı o günlerde şehir hastaneleri bir bir açılmaya çalışılırken Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerine karşı çıkıyordu. CHP Genel Başkanı karşı çıkmasına ek olarak "Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek' dedik" ifadeleriyle şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia ediyordu. Takvim.com.tr de CHP Genel Başkanı'nın bu skandal sözlerini "İşte CHP vizyonu! Şehir hastanelerine böyle karşı çıktılar! İnsanlar hasta olmazsa ne yapacağız" ifadeleriyle manşete taşıdı.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Biz, 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyaseti ile yönettik, yönetiyoruz. Bunlar ise iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine bina etmeye kalkıyorlar. Gerçi, yıkım siyasetçi CHP'nin genlerinde var. 3 köprünün her birine de CHP karşı çıkmıştır. Bu ülkede yapılan ne kadar baraj, yol, havalimanı varsa CHP hepsinin önünü kesmeye çalışmıştır. Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Yatırımlarını çekmeye uğraştığımız ülkeye bile parmak sallıyorlar.
Kredi verecek olursanız bunları ödemeyiz diyorlar. Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar. Bunlar daha şimdiden, devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası tahkim mekanizması var, bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödedik. Devlet budur da onun için. Hayal bile değil bunların iktidar olma süreci. Sadece Kanal İstanbul beyanları ile bile ne yasa, ne anayasa, ne devlet adabı tanımadıklarını ortaya koymaktadırlar. Biz Kanal İstanbul dedik, onların İstanbul için çok daha büyük bir proje önermesini beklerdik. Karşımızda sadece oyundaki mızıkçı çocuklar gibi 'yaptırmayız' diyorlar. Bu nedenle 19 yıldır kendimizle yarışıyoruz. CHP ve yandaşlarının yalan kampanyalarına, yalan terörüne vatandaşlarımızın aldanmamaları gerekiyor.