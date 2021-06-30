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    • 30.06.2021 21:08
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Kovid-19'da son durum

    Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. Son 24 saatte Türkiye'de 45 can kaybı gerçekleşirken 5.496 vaka kayıtlara geçti. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 522 olarak kayıtlarda yer aldı.



    Ağır hasta sayısı 727 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi.

    Test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652, vefat sayısı da 49 bin 732 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    29 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu | Kovid-19'da son durum