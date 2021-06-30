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    • 30.06.2021 22:56
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    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 tutuklama

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 6'sı 6'sı tutuklanırken 22'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 tutuklama

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8'i yabancı uyruklu 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    28 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    Yabancı uyruklu 8 zanlı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 28 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

    Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanırken 22'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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