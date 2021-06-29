KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

'Bahçeli'yi çok zaman muhatap alayı doğru bulmam diyor. Senin muhataplarını biliyorum, sana acıyorum. İşin doğrusu bunu hak ettiğimi düşünmüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu vazgeç bu dilden. Bize diyor ki, 'Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırılmasını alkışladın.' Neler neler söylediğimi sen bilsen ne yazar, bilmesen ne yazar. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum; kendisini kim zincire vurmuşsa korkmasın bize itiraf etsin, telgraf çeksin, ulak göndersin. İmdat diyorsa elinden tutalım yeter ki girdaptan çıkabilsin. Borcu varsa ödeyelim, fidye istiyorlarsa ödeyelim. Yazık oluyor kendisine. Göz göre göre kürek mahkumuna dönüyor. Boş boş konuşmaktan vazgeç, bize derdini söyle ki şifa olalım.

GAZİ YUSUF YAYLA MESAJI

Atalarımız ne güzel söylemiş, ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır. Eğri değiliz, eğilenlerden değiliz, hak yolundayız, hakkın yanındayız. Biz doğru ve dürüst olmaktan korkmuyoruz. MHP, işte böyledir. Milletimiz adına doğruyu söyleriz, haklı davamızı savunuruz. Herkes sussa bile biz sonuna kadar konuşuruz. Sonunu hesap ederek vatan müdafaası olamaz.

Bir kahraman düşünün, bir el bombasını bacaklarının arasında patlayan kahramanı düşünün. Arkadaşları zarar görmesin diye bacakları kopan evladı bir hayalinizde canlandırınız. Silah arkadaşlarını arkalayan bu kahramanımız Uzman Çav. Yusuf Yayla'dır. Onun alnından öpmek manevi borcumuzdur.