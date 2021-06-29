MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2,5 milyona ulaşan kardeşimizin gelecekleri için ter döktüğü TYT üç etap halinde gerçekleşmiştir. Dileğin gençlerin dilediği üniversitelere girmesidir. Yükseköğrenim kurumları sınavından arzulanan sonucu alamamak da dünyanın sonu değildir. Üniversite sınavıyla hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak, kavramak hiç kuşku yok ki yanlıştır. Evladımızın hayatlarını 2 günlük sınava mahkum etmenin adil yanı bize göre yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okulöncesi ile eğitim-öğretim modeliyle üniversite eğitimi sınavsız olmalı.
Çoktan seçmeli test sorularıyla Türk gençliğinin karakter ve kabiliyetini değerlendiremeyiz. İlk öğretim ve orta öğretimde, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını, olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliğini gözeten sınavsız geçiş sistemi uygulanmalıdır. Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini açamayız. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Herkes Z kuşağından bahsediyor ancak sınav kuyusundan nasıl çıkacağını kimse mesele etmiyor.
GELİN BU SINAVI KALDIRALIM
İstemek kolaydır, peki bizler ne yapıyoruz, hangi yaraya merhem olabiliyoruz? Sevgili gençleri kuru kuruya değil böylelikle vefamızı gösterebiliyoruz. Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu sınavları kaldıralım. Eğitim ve öğretimde imkan ve fırsat eşitliği sağlanarak bütün evlatlarımız ilgileri doğrultusunda hayata hazırlanmalıdır.
KATARLI GENÇLERİN SINAVSIZ TIP OKUYACAĞI İDDİASI
Gençlerimizin hassasiyetleriyle oynayan siyasetçileri gördükçe kahroluyoruz. Sınavdan bir gün önce maksatlı bir haber servis edilmişti. Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları bu yalanı körüklediler. Doğruluğunu-yanlışlığını analiz etmeden devreye giren CHP Genel Başkanı Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için meydana çıktı. Kılıçdaroğlu kendisini rezil etti. Yalan makinesi tekledi, su kaynattı.
Türkiye ile Katar arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları 27 Mayıs tarihinde imzalanmıştı. Doha'da imzalanan Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştır. Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışıydı. Bunu haber yapan haber siteleri özür dilemiştir ama Kılıçdaroğlu'ndan hala özür gelmemiştir. Derhal özür dilemek mecburiyetindedir.