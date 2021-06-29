Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.06.2021 21:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 21:34
    ABONE OL

    RTÜK'e 3 yeni üye

    TBMM Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer seçildi. Haberin detayları...

    RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

    TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da RTÜK'te boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı. Yapılan gizli oylamada; AK Parti kontenjanından eski AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, RTÜK'te araştırmacı olarak görev yapan Mete Hacıarifoğlu, BengüTürk TV Sunucusu Alptekin Deniz İyigün ile Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş, MHP kontenjanından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Başdanışmanı Deniz Güçer ile MHP TBMM Grubu Danışmanı Mustafa Yiğit yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer, RTÜK'e yeni üye olarak seçildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Danıştay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' kararı
    Haberler Güncel RTÜK'e 3 yeni üye