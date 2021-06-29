Müge Anlı son dakika Elmalı davası: Elmalı nerede? Elmalı hangi ile bağlı, nerenin ilçesi?

Meyve üretimi konusunda da ilçe başarılı çalışmalara imza atmıştır. İlçe geçmiş medeniyetler açısından da oldukça zengindir. Birçok devletin hakimiyeti altına giren ilçe Roma imparatorluğu ile başlangıç yapmış olup, sırası ile Bizans, Selçuklu ve en son Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir. Turizm açısından da zengin olan bölgede birçok gezilecek nokta bulunuyor. Kızlar sivrisi, Elmalı Müzesi, Kesik Minare, görülmesi gereken yerler arasındadır.

Türkiye'nin elma ihtiyacını karşılayan en önemli tarım merkezlerinden biri olan Elmalı, ağırlıklı Yörük ve Türkmen nüfusunun etkisiyle geleneksel yaşamın izlerini görebileceğiniz, kültürel dokusunu kaybetmeyen bir yerleşim yeri. İlçede her yıl gerçekleştirilen Yörük şenlikleri ve yaylalarda düzenlenen etkinliklere çok sayıda ziyaretçi katılıyor.