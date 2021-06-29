Müge Anlı son dakika Elmalı davası: Elmalı nerede? Elmalı hangi ile bağlı, nerenin ilçesi?

Elmalı nerede, hangi ile bağlı? Sorusu Elmalı davası olayları sonrasında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davası taciz olayı sosyal medyada büyük tepkiler almaya devam ediyor. 7 ve 10 yaşlarındaki iki kardeşin anne ve üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve bunu resimlerle anlattığı olay, Elmalı davası olarak biliniyor. Gözaltına alınan anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, Elmalı nerede? Elmalı hangi şehirde, nereye bağlı? Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...
ELMALI NEREDE? HANGİ İLE BAĞLI?
Elmalı, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde bulunan Antalya ilinin yaklaşık 39.000 nüfuslu bir ilçesidir. Elmalı ilçesi, Antalya'nın ilçelerinden güneyinde Kaş ve Finike, güneydoğusunda Kumluca ve kuzeyinde de Korkuteli ilçeleriyle birlikte batısında da Muğla'nın Seydikemer ilçesiyle komşudur. İlçe Muğla ili ile sınır komşusu olarak bulunuyor. İlçenin ekonomisi tarım ile sağlanmakta olup Türkiye'nin elma ihtiyacının %10 kısmı buradan karşılanıyor. Antalya'nın Akdeniz'e kıyısı olmayan ilçelerinden olan Elmalı'nın il merkezine uzaklığı ise yaklaşık 111 km'dir.
Meyve üretimi konusunda da ilçe başarılı çalışmalara imza atmıştır. İlçe geçmiş medeniyetler açısından da oldukça zengindir. Birçok devletin hakimiyeti altına giren ilçe Roma imparatorluğu ile başlangıç yapmış olup, sırası ile Bizans, Selçuklu ve en son Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir. Turizm açısından da zengin olan bölgede birçok gezilecek nokta bulunuyor. Kızlar sivrisi, Elmalı Müzesi, Kesik Minare, görülmesi gereken yerler arasındadır.
Türkiye'nin elma ihtiyacını karşılayan en önemli tarım merkezlerinden biri olan Elmalı, ağırlıklı Yörük ve Türkmen nüfusunun etkisiyle geleneksel yaşamın izlerini görebileceğiniz, kültürel dokusunu kaybetmeyen bir yerleşim yeri. İlçede her yıl gerçekleştirilen Yörük şenlikleri ve yaylalarda düzenlenen etkinliklere çok sayıda ziyaretçi katılıyor.