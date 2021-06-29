Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti! Bakım ve onarım için Yalova'ya götürülüyor

Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip 'Yavuz' sondaj gemisi, saat 12.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Türk sahil güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' ve 'Kurtarma-6' römorkörleriyle eşlik edilen sondaj gemisi, saat 13.15'te Çanakkale önlerinde oldu.
Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen sondaj gemisinden gemi düdüğü çalınarak, Çanakkale'yi selamlandı.