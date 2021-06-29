Elmalı davası nasıl sonuçlandı? Elmalı davası Merve Akman ve Rahmi Akman kimdir, son dakika tutuklandılar mı?

ELMALI DAVASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Balıkesir'de yaşayan çocukların babaannesi G.S., savcılığa giderek ihbarda bulundu ve olay ilk olarak bu şekilde ortaya çıktı.

Babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki çocuğun anneleri ve eski gelini Merve A. ile kadının erkek arkadaşı Rahmi A.'nın, torunlarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti ve her iki sanıktan da şikâyetçi oldu.

Şikayetin ardından çocuklar koruma altına alınırken, üvey babalarının ve başka iki kişinin daha kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların iddiaları, adli tıp raporuyla da kanıtlandı.

SON DAKİKA: ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI!

Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı; Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.